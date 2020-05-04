В Новосибирской области за минувшие сутки скончались два пациента с COVID-19

В Новосибирской области 61 новый случай заражения коронавирусом выявили за последние сутки, еще два человека скончались. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
Известно, что общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 681 человек, из них 28 – дети. С начала пандемии в области 150 больных выздоровели, девять умерли
Также сообщается: в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ – 12 жителей.
Всего в регионе провели уже более 41 тысячи тестов на коронавирус нового типа.
Ранее доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов объяснил, как формируется иммунитет у переболевших коронавирусом пациентов.