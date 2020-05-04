В Новосибирской области за минувшие сутки скончались два пациента с COVID-19

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4 мая 2020, 09:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Новосибирской области 61 новый случай заражения коронавирусом выявили за последние сутки, еще два человека скончались. Об этом сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.

Известно, что общее количество инфицированных коронавирусной инфекцией в регионе составляет 681 человек, из них 28 – дети. С начала пандемии в области 150 больных выздоровели, девять умерли

Также сообщается: в отделениях реанимации и интенсивной терапии находятся 36 пациентов, на ИВЛ – 12 жителей.

Всего в регионе провели уже более 41 тысячи тестов на коронавирус нового типа.

Ранее доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ имени Сеченова Антон Ершов объяснил, как формируется иммунитет у переболевших коронавирусом пациентов.