В России строят «полтора-два храма в день» и закрывают больницы и школы. Ну и как это помогло во время пандемии?

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4 мая 2020, 09:21 [ «Аргументы Недели» ]

Русская православная церковь строит в России каждый день по полтора-два храма, а если считать и зарубежные приходы, то возводятся и все три храма в день. Такие цифры телеканале "Россия-24" озвучил глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион.

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«Эта цифра - три храма в день - отражает динамику строительства храмов на протяжении последних 32 лет. Речь не идет о России только, речь идет о всей Русской православной церкви - в России, Украине, в Белоруссии, в Молдове, в других странах, где присутствует Русская церковь. Конечно, если говорить о строительстве храмов по России, то эта цифра меньше. Скорее всего, это где-то полтора или два храма в день», - сообщил он.

Для сравнения: в 2000–2010 годах количество больниц в России сократилось почти в два раза — с 10,7 тысяч до 6,3 тысяч. Такие цифры приводятся на сайте Росстата. Что касается образовательных учреждений, то по данным Высшей школы экономики в 2000 году в стране насчитывалось 68,8 тысячи школ, а в 2017 году — уже только 42,6 тысяч.

Сейчас во время пандемии, храмы закрыты, потому что скопление людей являются источником заражения, а мест в больнице все меньше и меньше. Именно поэтому «Лига защиты врачей» и заявляет, что разрушенная система здравоохранения в России не может справиться с коронавирусной заразой и наличие масок нас не спасет.