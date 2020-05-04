Под Магаданом заблудившихся туристов наказали за нарушение самоизоляции

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4 мая 2020, 08:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: пресс-служба МВД РФ

фото: сайт МВД РФ

Полицейские на Колыме выписали административные протоколы о нарушении режима самоизоляции заблудившимся 2 мая в районе Марчеканской сопки под Магаданом туристам. Сообщение о пропаже 14 человек поступило вечером в субботу.

В пресс-службе регионального главка МВД рассказали, что пострадавшие сами позвонили в дежурную часть и назвали свои координаты. Отмечается, что через несколько часов их нашли и доставили в областной центр. Причиной инцидента стала метель.

Материалы по туристам будут направлены в Магаданский городской суд для принятия процессуального решения.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье нетрезвый мужчина напал на полицейских с ножом после замечания, усмирить свою собаку.