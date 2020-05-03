Поклонская с юмором и сарказмом о «победе» неизвестного постпреда

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская прокомментировала «победу» Антона Кориневича, «постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым», который добился удаления галочки верификации на странице Поклонской в Facebook.

«В одном депутатках РФ, которая причастна к поддержке вооруженной агрессии РФ против Украины, совершению военных преступлений, правовому запрету меджлиса крымскотатарского народа пропал галочка проверки в социальных сетях Facebook. Приятно было приложить к этому руку и инициировать этот процесс. Это, конечно, пустяк, но хорошие новости (орфография и пунктуация автора сохранена — Прим. ред.)», – написал у себя на странице Антон Кориневич.

Наталья Поклонская прокомментировала это заявление, ответив, что виртуальные «победы» украинских чиновников вызывают у неё лишь жалость: «Антон Батькович Кориневич должен быть благодарен моей галочке на Facebook, потому что только за счет нее я узнала его фамилию. А так до этого вообще я даже не слышала о том, что такой человек существует. Если он занимает такую «большую» должность в несуществующей АР Крым, сидит в какой-то из украинских областей, получает бюджетные деньги и оправдывает свое существование какой-то моей «галочкой», ну стыд и позор такому чиновнику».



«Хоть бы кто-то, в конце концов, занялся делом, хоть бы кто-то эту страну начал поднимать, помогал Зеленскому, его команде, которой в принципе нет у президента. Вот такие дармоеды сидят и только про «галочки» могут рассказывать, а все остальное им побоку», – заметила депутат.



Ранее Наталья Поклонская ответила на призыв Киева усилить давление на Россию, заметив, что у депутатов Верховной Рады уже сложилась традиция регулярно говорить о «нарушении прав человека в Крыму и Донбассе».