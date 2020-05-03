Эксперт считает, что наступление пика коронавируса в России надо ожидать в течение двух недель

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3 мая 2020, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

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Замдиректора Национального исследовательского медицинского центра физиопульмонологии и инфекционных заболеваний Минздрава РФ Владимир Чуланов сообщил, когда пик распространения коронавируса COVID-19 произойдет в РФ.

Россия может достичь пика распространения коронавируса в ближайшие две недели, считает эксперт. Потом наступит плато, "стабилизация заболеваемости, после чего уже будет постепенное снижение", сказал он в эфире программы "Вести с Дмитрием Киселевым" на телеканале "Россия-1" .

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН Николай Брико объяснил, когда можно будет говорить об окончании пандемии коронавируса в России.