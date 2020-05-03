Мурашко не видит проблем с созданием в России паспортов иммунитета к COVID-19

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3 мая 2020, 21:15 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус

Как сообщил глава Минздрава России Михаил Мурашко, создание паспортов иммунитета к коронавирусу в стране будет несложно, так как все данные о заболевших COVID-19 заносятся в систему.

Министр отметил в интервью Наиле Аскер-заде на "России 24", что, например, в Германии и в КНР говорят о том, что надо ввести паспорт иммунитета, где указывать, переболел человек коронавирусом или нет. В России есть что-то подобное, сертификат прививок. Но вакцины от коронавируса пока нет. Но если возникнет необходимость создания паспорта, проблемы это не вызовет, считает Мурашко. В России за короткое время был создан информационный ресурс, куда заносятся сведения о заболевших.