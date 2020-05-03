Мурашко отметил рост потребления алкоголя в России за время самоизоляции

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3 мая 2020, 20:16 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, алкоголь

Потребление алкогольных напитков в РФ выросло на 2-3% за время самоизоляции, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава отметил, что алкоголь – не помощник при лечении коронавируса.

Алкоголь ослабляет иммунитет, обостряет хронические заболевания, напомнил Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале "Россия 24". "Не нужно думать, что даже какие-то там 30-50 миллилитров алкоголя укрепят ваш иммунитет", - отметил министр.

Режим карантина в России увеличил количество пьяных разборок.