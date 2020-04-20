Режим карантина в России увеличил количество пьяных разборок

Аргументы Недели → Общество 13+

20 апреля 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

В условиях самоизоляции далеко не все граждане способны найти удачные занятия и вообще провести время с пользой. Большую опасность представляют люди, злоупотребляющие алкоголем и владеющие огнестрельным оружием. Несколько дней назад в Москве между двумя соседями произошёл конфликт, в результате которого один из мужчин выстрелил картечью в ногу своему собутыльнику. Пострадавший отправлен в больницу.



Очень часто у граждан хранится оружие с нарушениями и применяется не по назначению. Участковые в силу большой загруженности не всегда могут проконтролировать условия хранения оружия и поведение владельцев.



Правоведы считают, что в современных условиях стоило бы провести внеплановую проверку владельцев оружия, особенно условий хранения. Самоизоляция показала, что у людей образовалось слишком много свободного времени. Государственным органам предлагают задуматься о введении ограничительных мер на продажу алкоголя. Подобные мероприятия провели в Башкортостане. В республике сократили время продажи спиртного, и ограничили рекламу продажи горячительных напитков.



Нахождение людей в замкнутых пространствах приводят к появлению агрессии, психозов. Тяжелее всех приходится семьям, где в одной комнате проживают два и более человека. В таких условиях важно найти альтернативу выпивке и провести время разнообразными способами, чтобы не возникало предпосылок для бытовых преступлений.



