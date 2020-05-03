В Новосибирске дочь умершей из-за коронавируса женщины поделилась историей ее смерти: «Начали отказывать почки»

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3 мая 2020, 17:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НГС

фото: pixabay.com

В Новосибирске скончалась восьмая пациентка с диагностированным у нее коронавирусом нового типа. Смерть произошла в субботу, 2 мая, но ее родным это стало известно сегодня утром.

Умершей является 55-летняя женщина, которая находилась в состоянии искусственной комы на ИВЛ. Кроме того, пациентка с высокой температурой (39 градусов) и одышкой обратилась за медицинской помощь 7 апреля, но, проведя несколько процедур и назначив антибиотик, пациентку привезли домой. Однако тест ей делать не стали.

Отмечается, что 10 апреля, после повторного обращения к врачам, её госпитализировали в горбольницу, а 13 апреля перевели в инфекционку №1.

«Потом начали отказывать почки, затем вообще развилась полиорганная недостаточность - потихоньку отказывали все органы. Затем началась плохая свёртываемость крови, и вот буквально вслед сердце у неё остановилось», - вспоминает девушка, отметив, что 15 апреля ее ввели в состояние искусственной комы, а позже вывели и начались осложнения.

Она добавила, что у мамы не было никаких хронических заболеваний: «В справке о смерти указано: «COVID-19»». Женщина уверена, что трагедии можно было избежать, если бы ее маму госпитализировали сразу.

«У нас нет никаких претензий к инфекционной больнице, они делали, что могли, у нас только есть вопросы к горбольнице», - пояснила она.