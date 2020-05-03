Лукашенко сравнил причины смертей жителей Белоруссии в период эпидемии коронавируса

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3 мая 2020, 14:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: tut.by

А. Лукашенко, фото: president.gov.by/

Президент Белоруссии Александр Лукашенко работает без выходных, в воскресенье, 3 мая, он провел совещание по двум важнейшим темам. В связи с распространением коронавирусной инфекции белорусский лидер поднял вопрос здоровья граждан.

Он сравнил причины смертей людей в этом году, когда с начала весны появился новый вирус. По состоянию на 2 мая, в Беларуси скончались 97 пациентов с подтвержденным COVID-19. Лукашенко рассказал, что перед совещанием он изучил статистические данные с подробным анализом. Оказывается, 4 месяца 2020 года общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%.

Больше всего людей скончались от болезней системы кровообращения умерли - около 25 тысяч человек. Жертвами онкологии стали около 6,4 тысяч человек. Лукашенко поражен, что от отравления алкоголем умерли 482 человека. Покончили жизнь самоубийством 470 человек. На пожарах погибли 218 человек. В ДТП погибли 163 человека. Утонули 89 человек.

В Беларуси, по данным на 2 мая, 15 828 человек с положительным тестом на коронавирус. Выздоровели и выписаны 3117 пациентов.

По словам Лукашенко, он ежедневно контролирует информацию. По его данным, сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ — 2,5 тысячи. Президент также заявил, что от общего числа пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19.

Еще на совещании Лукашенко обсудил парад Победы.