Глава Роспотребнадзора рассказала, когда можно будет ослабить ограничения из-за COVID-19

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3 мая 2020, 14:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

глава Роспотребнадзора Анна Попова, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в воскресенье, 3 мая, рассказала, когда можно будет ослабить режим ограничений, введенный ранее России в качестве профилактики распространения коронавируса.

Попова подчеркнула, что ограничения в стране могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. По ее словам, после 12 мая меры можно ослабить, однако лишь при условии, что россияне будут соблюдать режим самоизоляции. "Но сегодня это только надежда", – уточнила глава Роспотребнадзора.

Анна Попова добавила, что если сейчас граждане начнут массового нарушать введенные ограничения, то к 12 мая их придется усилить.