Кардиолог: ограничительные меры в России из-за пандемии COVID-19 должны быть жестче

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3 мая 2020, 12:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

лекарства, pixabay.com

Главный кардиолог Минздрава России, генеральный директор НМИЦ кардиологии Минздрава Сергей Бойцов убежден, что ограничительные меры в стране в связи с пандемией COVID-19 должны быть жестче.

Эксперт также полагает, что степень ответственности за нарушение ограничений должна быть выше.

Сергей Бойцов отметил, что ключевой причиной роста выявления зараженных коронавирусом стало увеличение количества ПЦР-тестов. Также происходит развитие эпидемического процесса в регионах РФ. Однако, по мнению кардиолога, не следует исключать и то, что граждане России не соблюдают дисциплину.