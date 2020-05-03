«Нас приобщают к адской жизни», эпатажный протоиерей Дмитрий Смирнов назвал мегаполисы адом на земле

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3 мая 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

В последнее время церковь серьезно активизировалсь. Многие храмы закрыты, службы отменены, поэтому и остается для общения с миром медиапространство. Недавно церковь выступила с предложением запретить абрты во время пандемии, а вот теперь протоиерей Дмитрий Смирнов назвал мегаполисы адом.

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По мнению главы патриаршей комиссии по делам семьи, городская среда недружественна человеку. «Мегаполис сам по себе — это вообще существование не жизненное. Господь дал человеку землю, да ещё в раю, а мегаполис — это противоположность этому раю, это просто ад», — сказал священник.

В частности, Смирнова возмущает комплекс «Москва-Сити». «В Америке в каждом большом городе такой Сити, и нам сделали, чтобы нас приобщить к адской жизни», — сказал протоиерей, добавив, что небоскрёбы небезопасны и подавляют психику. «Горят ужасно: если что — выбраться оттуда невозможно, такие мышеловки», — пояснил Смирнов.