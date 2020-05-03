В Москве зарегистрировали 5 948 новых случаев заражения COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции утром в воскресенье, 3 мая, сообщил, что наибольшее количество случаев заражения за сутки зафиксировано на территории Москвы.

За прошедшие 24 часа в Москве выявили 5948 зараженных коронавирусом нового типа, в Подмосковье – 822, в Санкт-Петербурге – 295.