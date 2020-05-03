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В Москве зарегистрировали 5 948 новых случаев заражения COVID-19

, 10:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В Москве зарегистрировали 5 948 новых случаев заражения COVID-19
анализ крови, pixabay.com
Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции утром в воскресенье, 3 мая, сообщил, что наибольшее количество случаев заражения за сутки зафиксировано на территории Москвы.
 
За прошедшие 24 часа в Москве выявили 5948 зараженных коронавирусом нового типа, в Подмосковье – 822, в Санкт-Петербурге – 295.
 
Ранее сегодня в оперативном штабе уточнили, что за сутки в России зарегистрировали 10 633 новых заболевших. Общее количество заболевших коронавирусной инфекцией в РФ достигло к настоящему моменту 134 687 человек в 85 регионах.

 

ЕТ
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