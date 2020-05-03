Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Количество пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 830

, 10:44 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Количество пациентов с COVID-19 во Владимирской области достигло 830
пробирки, pixabay.com

Во Владимирской области количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки увеличилось на 55. В общей сложности в регионе выявлено 830 заболевших COVID-19.

В управлении Роспотребнадзора по региону уточнили, что в городе Петушки и Петушинском районе зафиксировали 208 случаев заболевания коронавирусом нового типа, во Владимире – 121, в Ковровском районе – 84. В Муроме выявили 77 зараженных, в Александровском районе – 67, в Гусь-Хрустальном районе – 67, а в Кольчугинском – 59.

ЕТ
Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью