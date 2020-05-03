Доктор Комаровский предположил, что бы стал делать, если у него выявили бы коронавирус

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3 мая 2020, 07:53 [ «Аргументы Недели» ]

Евгений Комаровский, фото из соцсети

Врач-педиатр и телеведущий Евгений Комаровский поделился, какие бы действия предпринял в первую очередь, ощутив у себя симптомы заражения коронавирусной инфекцией COVID. По признанию доктора Комаровского, во-первых, он бы сразу позвонил своим коллегам -медикам и сообщил, предупредил о своем заболевании, а потом занялся своими делами дома.

Теледоктор написал в Инстаграм: "Буду дома, буду смотреть кино, буду продолжать работать, буду слушать аудиокниги, буду монтировать видео, что у меня есть на компьютере. Сразу же дам команду и сам приму участие — наварю компотов, чаев и буду пить-пить-пить и кушать фрукты".

В своем жилье он обеспечит комфортные условия, что самое важное - температуру воздуха в своей комнате не выше 20 градусов. "И, конечно, самое главное, что я сделаю, хотя это сделано и так, это проверю, закручены ли все батареи, не работает ли отопление, и что в комнате не выше 20 градусов. Посмотрю, какая влажность: если сейчас в моем городе отключено отопление, то в моей комнате влажность порядка 50−55%, то есть, никаких проблем нет", - рассказал детский врач.

По лечению он бы ориентировался по симптоматике. Если появились бы боли в горле, он использовал бы леденцы, при повышении температуры — парацетамол.

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