Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Назван округ Подмосковья, где больше всего больных коронавирусом

, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

Назван округ Подмосковья, где больше всего больных коронавирусом
pixabay.com

Оперштаб по противодействию распространению коронавируса в Подмосковье выяснил, где в регионе по состоянию на 1 мая обнаружено наибольшее число заразившихся. Тройку лидеров возглавляют Одинцово, Люберцы и Красногорск.

В Одинцове были зафиксированы 764 выявленных случая заражения COVID-19. На втором месте следуют Люберцы с 709 пациентами. Замыкает тройку лидеров Красногорск - там 610 зараженных.

Свыше 500 заразившихся отмечено в Мытищах (567), Королёве (560), Балашихе (544) и Ленинском округе (504).

Более 2 тысяч случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано с начала пандемии в Подмосковье у граждан из других регионов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом МО.

НС

Общество

Жителям Подмосковья с 12 мая грозит штраф за отсутстве маски. 4 тысячи рублей

Жителям Подмосковья с 12 мая грозит штраф за отсутстве маски. 4 тысячи рублей

Жителям Подмосковья грозит штраф в размере четырех тысяч рублей с 12 мая, если они не будут носить маску в общественном месте. Проверят полицейские, сотрудники ГИБДД и других правоохранительных органов.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Культура

У Татьяны Васильевой тест на коронавирус дал положительный результат

Аргументы НеделиИнтервью