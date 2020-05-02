Назван округ Подмосковья, где больше всего больных коронавирусом

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2 мая 2020, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]

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Оперштаб по противодействию распространению коронавируса в Подмосковье выяснил, где в регионе по состоянию на 1 мая обнаружено наибольшее число заразившихся. Тройку лидеров возглавляют Одинцово, Люберцы и Красногорск.

В Одинцове были зафиксированы 764 выявленных случая заражения COVID-19. На втором месте следуют Люберцы с 709 пациентами. Замыкает тройку лидеров Красногорск - там 610 зараженных.

Свыше 500 заразившихся отмечено в Мытищах (567), Королёве (560), Балашихе (544) и Ленинском округе (504).

Более 2 тысяч случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано с начала пандемии в Подмосковье у граждан из других регионов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом МО.