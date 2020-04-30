В Подмосковье более 2 тысяч заболевших COVID-19 приехали из других регионов

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30 апреля 2020, 21:36 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, коронавирус, маска

Более 2 тысяч случаев заболевания COVID-19 зарегистрировано с начала пандемии в Подмосковье у граждан из других регионов, сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом МО.

Отмечается, что из них 1 019 человек москвичи. Всего в регионе зафиксировано 11710 случаев заболевания.

За минувшие сутки количество умерших с диагностированным коронавирусом нового типа в Московской области увеличилось до 93 человек.

Вечером в среду, 29 апреля, губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что Московская область к настоящему моменту вышла на плато по количеству случаев заражения коронавирусом нового типа.