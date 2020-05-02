Нюрнберг: Процесс, который объединил международное сообщество

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2 мая 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Музей Нюрбергского процесса, фото предоставлено Татьяной Жданок

Любая война – кровь, слезы, боль, жертвы. Вторая мировая война принесла неоспоримые факты геноцида, жестокости, уничтожения народов. В том, что лидерам Германии придется держать ответ, ни одна из трех ведущих союзных держав в ВОВ не сомневалась. 1 октября 1946 года Международный военный трибунал в Нюрнберге вынес приговор нацистским преступникам.

Советский Союз заговорил о создании Международного трибунала еще в октябре 1942 года. В те далекие до окончания войны дни Вячеслав Молотов написал: «Все человечество знает имена и кровавые преступления руководителей гитлеровской клики: Гитлер, Геринг, Гесс, Геббельс, Гиммлер, Риббентроп, Розенберг». Но только 29 августа 1945 года, после Лондонской конференции, был обнародован первый список военных преступников, те самых, которые через три месяца займут скамьи подсудимых в «Зале 600» Дворца юстиции в Нюрнберге.

В первоначальном варианте Международный трибунал должен был состояться в Берлине. На этом настаивал Советский Союз. Но союзники настояли на проведении процесса в американской зоне оккупации. Причина? Нюрнберг практически не пострадал в годы войны. Еще одним аргументом стало то, что Нюрнберг был городом «партийных съездов» национал-социалистов, и проведение над ними именно здесь суда носило символический характер.

Американский ученый Леон Голденсон, участвовавший в работе трибунала рассказывал: «Советские лидеры склонялись к идее процесса в рамках международного трибунала. Возможно, поняв, что Черчилль никогда не согласиться с ликвидацией десятков тысяч человек из немецкой элиты, Сталин пришел к мысли о проведении процесса над главными военными преступниками, который можно было использовать для пропаганды».

Ясно было одно – суд над нацистами требовало международное сообщество. Однозначно!

Нюрнбергский процесс был открыт 20 ноября 1945 года в 10 утра. Основные слушания продолжались более девяти месяцев. Исторический приговор был вынесен 1 октября 1946 года, в приговоры нацистам были приведены 16 октября. Суду пришлось провести 403 открытых заседаний, выслушать 166 свидетелей, изучить сотни документов. Совершенно точно можно сказать, что Международный трибунал собрал реально элиту мирового правосудия.

Обвинитель от США Роберт Джексон выступил с речью, которая заставила содрогнуться многих: «Наши доказательства будут ужасающими, и вы скажете, что я лишил вас сна. Но именно эти действия заставят содрогнуться весь мир. Каждый цивилизованный человек выступил против нацистской Германии. Германия стала одним обширным застенком. Вопли ее жертв были слышны на весь мир. Доказательства, предоставленные здесь, будут ошеломляющими. Я беру на себя смелость предугадать, что ни одно из сказанных мною слов не будет опровергнуто. Подсудимые будут отрицать только свою личную ответственность или то, что они знали об этих преступлениях».

Советский Союз на процессе представлял блестящий юрист Роман Руденко. Свидетельства обвинения, собранные СССР, были конкретными и убедительными. Всего выступило 59 свидетелей. Зал «600», затаив дыхание, слушал показания свидетелей о зверствах нацистов в Ленинградской области, разрушении Ленинграда, о чудовищных злодеяниях в концлагерях Треблинка и Освенцим. Под напором неопровержимых доказательств, факты говорили сами за себя и вырисовывалась ужасающая картина.

Приговоры были оглашены!

Еще в 1939 году Геринг сказал: «Если мы проиграем эту войну, пусть Господь проявит к нам милосердие».

Его желание сбылось! Бог услышал его. Герингу и его соратникам удалось избежать концлагерей, печей крематория, обученных собак, которых натравливали на людей, медицинских опытов. Да и умер он не как солдат (от пули), а как трус. Принял цианистый калий.

Сегодня в Нюрнберге открыт музей. Можно увидеть и легендарный Зал «600».

В канун дня великой Победы балтийское бюро «Аргументы Недели» проводит акцию о ветеранах ВОВ, о событиях, предшествовавших Победе.

Конечно, процесс над нацистскими преступниками обойти нельзя!

Специально для «Аргументов Недели» мнение о мемориале в Нюрнберге высказала лидер Русского Союза Латвии Татьяна Жданок «Посещение мемориала Нюрнбергского процесса во Дворце юстиции города вызвало странные ощущения. Если начать подбирать для них нужные слова, то в голове начинают вертеться одно за одним: смятение, удивление, возмущение, непонимание, разочарование, - и это далеко не вся палитра. Что я увидела? С одной стороны, старые стены зала судебного заседания, видевшие и слышавшие все так, как оно было. С другой – современные стенды, предлагающие тенденциозную концепцию равной вины нацистской Германии и СССР за развязывание второй мировой. В одном зале – фотографии подсудимых и их обвинителей, выдержки из выступлений, текст приговора. Здесь история процесса как он был. В другом – непосредственно к процессу не относящаяся политическая история: Катынь, пакт Молотова-Риббентропа, а еще газетная карикатура с танцующим Гитлером и Сталиным. Зачем? И почему нет тогда карикатуры на Черчилля и Рузвельта? Такое ощущение, что на голый исторический факт решили накинуть антиисторический пеньюар. Нелепо и подло». Редакция «Аргументы Недели» благодарит Татьяну Жданок за предоставление фотографий.