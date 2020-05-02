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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ легких при подозрении на COVID-19

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Главврач больницы в Коммунарке рассказал, когда нужно делать КТ легких при подозрении на COVID-19
vademec.ru, Денис Проценко

 

Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что делать компьютерную томографию (КТ) при подозрении на ОРВИ или коронавирус необходимо на четвертый-пятый день заболевания.

Проценко пояснил, что если в первый день появления таких симптомов, как слабость, насморк, потеря вкуса и обоняния, высокая температура, пациент пойдет делать КТ, то "с вероятностью в 95-99% изменений в легких еще никаких не будет". Как отметил Проценко, на четвертый-пятый день болезни можно заметить симптом, который еще называют "матовое стекло", когда участки легкого покрываются матовым, белым цветом. При этом, если объем поражения меньше 10-25%, это те случаи, которые можно лечить амбулаторно. а если 30-50% - только в больнице.

Переболевший коронавирусной инфекцией главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него проходила болезнь и чем он лечился от COVID-19.

НС

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