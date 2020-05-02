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Проценко рассказал, как в его случае протекал коронавирус

, 12:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия1

Проценко рассказал, как в его случае протекал коронавирус
Денис Проценко. Фото: соцсети

Переболевший коронавирусной инфекцией главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него проходила болезнь и чем он лечился от COVID-19.

Врач признался, что коронавирус проявлялся типично, с сопутствующими ему лихорадкой и поражением лёгких. «Достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но который позволил мне тем не менее неамбулаторно пролечиться, с той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов», - заявил Проценко.

Ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал, что ждет страну после выхода на плато.

АБ

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