Проценко рассказал, как в его случае протекал коронавирус

Переболевший коронавирусной инфекцией главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него проходила болезнь и чем он лечился от COVID-19.
Врач признался, что коронавирус проявлялся типично, с сопутствующими ему лихорадкой и поражением лёгких. «Достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ, но который позволил мне тем не менее неамбулаторно пролечиться, с той же терапией, кстати, которую мы используем у наших пациентов», - заявил Проценко.
Ранее главврач больницы в Коммунарке рассказал, что ждет страну после выхода на плато.