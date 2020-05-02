Врач указал способ остановить пандемию COVID-19

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2 мая 2020, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, девушка в маске

Глава Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что нужно для сдерживания пандемии коронавируса.

Гинцбург объяснил, что для победы над COVID-19 необходимо повысить выявляемость и расширить охват тестирования. Он отметил, что власти решили развивать систему диагностики в этом направлении.

Так как количество определения тестов увеличено и не только среди подозреваемых, но и просто среди населения, понятно, что выявляемость бессимптомных носителей возросла, рассказал телеканалу "РЕН ТВ" Гинцбург. Это значит, что изолировать носителя вируса и ограничить круг его контактов можно довольно быстро.

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