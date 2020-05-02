Власти Казахстана ответили на слухи о разработках в стране биологического оружия

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2 мая 2020, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

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МИД Казахстана опровергло слухи, распространяемые зарубежными и отечественными СМИ о разработках в стране биологического оружия. Власти Казахстана ответственно заявили, что в Казахстане не ведутся никакие разработки биологического оружия, не проводятся исследования против других государств, и "вопросы биологической безопасности являются неотъемлемой частью общей системы обеспечения национальной безопасности".

В МИДе сообщили, что в стране имеется ряд природных очагов опасных для человека и животных инфекций, таких как чума, туляремия, бруцеллёз и другие. Поэтому над изучений инфекций работают ученые. В 1948 году в Казахстане был основан Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт.

В настоящее время это Национальный научный центр особо опасных инфекций имени М.Айкимбаева (ННЦООИ) в Алма-Ате. В этом центре проводятся уникальные исследования.

По данным на 2 мая, в мире коронавирусом заражены три миллиона 431211 человек. Скончались 240658 человек.