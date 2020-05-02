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В Роспотребнадзоре назвали срок заражения коронавирусом, необходимый для его диагностики

, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре назвали срок заражения коронавирусом, необходимый для его диагностики
pixabay.com, тест

Тест на коронавирус показывает, что человек инфицирован, не ранее, чем через три дня после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В первые дни тест-системы не в состоянии вычислить вирус.

"То есть вирус должен попасть в организм, он должен развиться, и только после этого на слизистой носа (самый распространенный способ получить материал - это мазок из носа) мы можем его найти. Ну, это минимальный срок, как правило, чуть дольше", - сказала Попова в интервью на телеканале "Россия-24".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о количестве лабораторий, которые проводят тестирования на коронавирус нового типа в России.

НС

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