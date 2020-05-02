В Роспотребнадзоре назвали срок заражения коронавирусом, необходимый для его диагностики

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2 мая 2020, 17:12 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, тест

Тест на коронавирус показывает, что человек инфицирован, не ранее, чем через три дня после заболевания, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В первые дни тест-системы не в состоянии вычислить вирус.



"То есть вирус должен попасть в организм, он должен развиться, и только после этого на слизистой носа (самый распространенный способ получить материал - это мазок из носа) мы можем его найти. Ну, это минимальный срок, как правило, чуть дольше", - сказала Попова в интервью на телеканале "Россия-24".

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о количестве лабораторий, которые проводят тестирования на коронавирус нового типа в России.