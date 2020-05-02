Врач объяснил, почему машины скорой помощи стоят в очередях у столичных больниц

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2 мая 2020, 16:16 [ «Аргументы Недели» ]

pixabay.com, скорые

Ситуации с очередями машин скорой помощи у больниц Москвы связаны с особым алгоритмом приема больных, рассказал главный врач Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов.

По словам Плавунова, прием больных, заражённых коронавирусом, принципиально отличается от работы в стандартных условиях. Возникает необходимость в так называемом «шлюзе», где весь медицинский персонал проходит санитарную обработку. В условиях такого большого города, как Москва, трудно организовать работу таким образом, чтобы автомобили скорой помощи подъезжали к приемному отделению с четким интервалом в 10–15 минут. Иногда к приемному отделению может приехать сразу несколько бригад, что вызывает дополнительные трудности. Об этом Плавунов говорил в интервью для фильма "Опасный вирус 4" на канале "Россия 1".