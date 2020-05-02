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Экологи считают, что медотходы больных COVID-19 должно вывозить МЧС. И не на свалки

, 15:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Экологи считают, что медотходы больных COVID-19 должно вывозить МЧС. И не на свалки
pixabay.com, свалка

Попадание большого числа медицинских отходов на полигоны вместе с пищевыми отходами чревато непредвиденными биологическими последствиями, считает глава правления организации "Зеленый патруль" Андрей Нагибин.

По его мнению, надо создать отдельный вывоз и обезвреживание отходов, зараженных COVID-19. Нагибин предложил включить в подписку о карантине обязательство все свои предметы гигиены выбрасывать в отдельный пакет. Андрей считает, что вывозом таких отходов должно заниматься МЧС. "Мы дезинфицируем подъезды, а маски зараженных людей сбрасываем в общие баки. В очень большой группе риска сортировщики отходов. Потом эти отходы, если их не сжигать, попадают на свалки, а там чайки, грызуны в поисках пищи, которая рядом с вирусными отходами", - заключил Нагибин.

В Роспотребнадзоре не исключают, что коронавирусная инфекция может передаваться человеку через еду и напитки. 

НС

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