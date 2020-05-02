В Роспотребнадзоре допустили возможность передачи коронавируса через еду и воду

В Роспотребнадзоре не исключают, что коронавирусная инфекция может передаваться человеку через еду и напитки. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.
Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что этот вопрос на сегодняшний день до конца не изучен и вызывает дискуссии, однако полностью исключать такую вероятность нельзя. Однако она посоветовала в целях профилактики внимательнее относиться к дезинфекции рук и гаджетов, а также утюжить вещи с паром. Попова добавила, что на некоторых поверхностях коронавирус может жить несколько суток.
Ранее доктор Комаровский объяснил, как правильно использовать антисептики и нужно ли дезинфицировать ручки у магазинных тележек.