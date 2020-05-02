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В Роспотребнадзоре допустили возможность передачи коронавируса через еду и воду

, 13:48 [ «Аргументы Недели» ]

В Роспотребнадзоре допустили возможность передачи коронавируса через еду и воду
Фото: pixabay.com

В Роспотребнадзоре не исключают, что коронавирусная инфекция может передаваться человеку через еду и напитки. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова.

Руководитель Роспотребнадзора подчеркнула, что этот вопрос на сегодняшний день до конца не изучен и вызывает дискуссии, однако полностью исключать такую вероятность нельзя. Однако она посоветовала в целях профилактики внимательнее относиться к дезинфекции рук и гаджетов, а также утюжить вещи с паром. Попова добавила, что на некоторых поверхностях коронавирус может жить несколько суток.

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АБ

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