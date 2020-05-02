Собянин рассказал, куда пойдут деньги со штрафов

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2 мая 2020, 14:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Россия24

Сергей Собянин. Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, на что будут потрачены средства, полученные от штрафов граждан за нарушение режима всеобщей самоизоляции. Градоначальник заявил, что деньги направят на лечение больных коронавирусной инфекцией.

Собянин сообщил, что средства направят на закупку медицинского оборудования и препаратов. Он подчеркнул, что все деньги со штрафов пойдут исключительно на нужды здравоохранения.

«Все средства от штрафов не только автоматических, но вообще от любых штрафов, которые будут поступать в городской бюджет, они будут все целевым образом направлены на закупку лекарственных препаратов для борьбы с коронавирусом, на медицину, никуда больше, только туда», - сказал столичный мэр.