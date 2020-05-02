Попова рассказала, когда коронавирус появился в России

Некоторые жители России заверяют, что успели переболеть коронавирусной инфекцией задолго до того, как COVID-19 завезли в страну. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, когда вирус действительно появился в РФ.
Попова заявила, что, несмотря на подозрения россиян и множество конспирологических теорий, коронавирусная инфекция появилась в России лишь в марте этого года.
«В Российской Федерации тогда коронавируса … не было, это абсолютно доподлинно на сегодня уже доказано тем, что иммунитет у наших сограждан есть у очень небольшой доли от всей популяции», - сказала Попова.
Ранее Попова рассказала, есть ли в России повторно заболевшие коронавирусом.