Вирусолог предупредил, что в ближайшее время плато по коронавирусу можно не ожидать

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2 мая 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Вирусолог Евгений Тимаков предупредил, что ожидать выхода на плато по заболеваемости коронавирусом россиянам рано – сейчас мы будем пожинать плоды регулярных нарушений режима самоизоляции.

Специалист отметил, что в последние несколько дней наблюдается резкий всплеск заболевания коронавирусом. Тимаков предположил, что в лучшем случае Москва выйдет на плато к середине мая, а Россия и того позже – к середине июня.

«Первую неделю все было в порядке, мы видели это. А потом пошли нарушения. К сожалению, сейчас мы видим итог», - резюмировал вирусолог.

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