Вирусолог предупредил, что в ближайшее время плато по коронавирусу можно не ожидать

Вирусолог Евгений Тимаков предупредил, что ожидать выхода на плато по заболеваемости коронавирусом россиянам рано – сейчас мы будем пожинать плоды регулярных нарушений режима самоизоляции.
Специалист отметил, что в последние несколько дней наблюдается резкий всплеск заболевания коронавирусом. Тимаков предположил, что в лучшем случае Москва выйдет на плато к середине мая, а Россия и того позже – к середине июня.
«Первую неделю все было в порядке, мы видели это. А потом пошли нарушения. К сожалению, сейчас мы видим итог», - резюмировал вирусолог.
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