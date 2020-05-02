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Что россияне чаще всего ищут в Интернете

, 11:39 [ «Аргументы Недели» ]

Что россияне чаще всего ищут в Интернете
Фото: pixabay.com

В самоизоляции россияне всячески стараются занять освободившееся время. Кто-то пересматривает любимые сериалы, некоторые взяли курс на саморазвитие. Стали известны самые популярные вопросы, ответы на которые соотечественники ищут в Интернете.

Во время карантина люди лишились таких привычных вещей, как тренажерные залы и парикмахерские. Вопрос «Как заниматься с гантелями?» стал беспокоить в 2,5 раза чаще, а обучение стрижке на дому и вовсе стало интереснее в 5 раз. Втрое больше людей решили научиться жонглировать и медитировать, сообщают поисковики.

Однако, самым популярным вопросом становится «Когда всё это закончится?». Запросы по нему в последнее время увеличились в 25 раз, передаёт Мир24.

АБ

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