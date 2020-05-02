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В Красноярске умерла выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя

, 10:45 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Красноярске умерла выпавшая из окна и.о. главврача госпиталя
фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения Красноярского края сообщило, что выпавшая из окна и.о главного врача краевого госпиталя для ветеранов войн Елена Непомнящая скончалась. Известно, что женщина после падения находилась в реанимации в тяжелом состоянии.

«Первого мая ушла из жизни и.о. начальника краевого госпиталя для ветеранов войн Е.А. Непомнящая. В течение недели она находилась в реанимации больницы скорой медицинской помощи, врачи боролись за ее жизнь... Министерство здравоохранения Красноярского края приносит соболезнования родным и близким Елены Александровны, ее семье будет оказана вся необходимая помощь», - отметили в ведомстве.

Елена Непомнящая более 20 лет проработала в системе здравоохранения Красноярского края, занимала руководящие должности. До трагичного случая она активно участвовала в борьбе с новой коронавирусной инфекции.

Ранее знакомые медицинского работника рассказали  о ее жизни и назвали возможную причину инцидента.

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