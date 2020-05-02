В Новосибирске скончался молодой пациент с ожирением из-за коронавируса

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2 мая 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixels.com

Оперативной штаб по борьбе с инфекций сообщил, что за минувшие сутки в Новосибирске скончались два пациента с диагностированным у них коронавирусом нового типа. Об этом стало известно, в субботу, 2 мая.

В ведомстве сообщили, что одному было 73 года. Его госпитализировали с пневмонией и коронавирусом 20 апреля. Отмечается, что пневмония активно развивалась на фоне ишемической болезни сердца.

При этом второму было 32 года. Его привезла машина скорой помощи 23 апреля. У мужчины была пневмония, гипертоническая болезнь и ожирение. Ранее он контактировал с инфицированным пациентом.

Общее количество заболевших в регионе 569 человек (+45 случаев сегодня), из них 25 - дети. Кроме того, в реанимации находится 37 человек, 7 - на ИВЛ.

Ранее в Новосибирской области назвали основной очаг заражения COVID-19.