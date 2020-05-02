Эксперт дал рекомендации по «удалению» из Интернета

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2 мая 2020, 09:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

фото: pixabay.com

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин назвал способ, который позволит пользователю удалить свои данные из публичного доступа со всех Интернет-платформ. Однако эксперт отметил, что технически «уничтожить» всю информацию о себе человек не сможет.

«Во-первых, компания должна прекратить обработку данных не сразу, а по истечении определенного периода, в течение которого доступ к информации могут получить правоохранительные органы. Во-вторых, компании часто затягивают этот процесс технически, из-за чего данные могут быть не удалены из базы, а просто полностью скрыты из публичного пространства», - пояснил он, отметив, что человек может обратиться в техническую поддержку всех сервисов с просьбой прекратить обработку персональных данных.

Щельцин отметил, что с 1 июля 2018 года операторы интернет-компании и связи обязаны хранить формацию о содержании разговоров и переписки пользователей в течение полугода, а 1 октября 2018 г. интернет-трафик - 30 суток и на протяжении 5 лет наращивать емкости для хранения на 15% ежегодно.

«…можно удалить не только первоисточник хранения информации, но и посредством закона о "праве на забвение" повлиять на агрегаторы, которые могут продолжать показывать информацию, даже если на оригинальном сайте она убрана», - добавил он, отметив, что нужно писать заявление поисковикам.

Однако эти действия можно осуществить, если поисковое запросы выдают недостоверную или порочащую честь заявителя информацию. При этом Щельцин советует сообщать меньше персональных данных сервисам и порталам, которым человек не доверяет. По его словам, удалить телефон или почту из сетевого пространства сложнем, чем имя.

На сегодняшний день более 64% россиян пытались удалять с сайтов или из социальных сетей информацию о себе.

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