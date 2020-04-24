Найдена способная нарушить работу Apple «текстовая бомба»

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24 апреля 2020, 12:39 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ФБА "Экономика сегодня"

Фото: pixabay.com

Стало известно о новом способе вывести из строя iPhone, iPad и iPod touch. При этом нужно просто ввести небольшое текстовое сообщение.

“Вредоносное послание” включает в себя два эмодзи: итальянский флаг и символ на языке Синдхи. Для отправки можно использовать любой мессенджер и социальную сеть: WhatsApp, Facebook, Viber и пр. Однако действия дадут результат только на гаджетах, которые работают на операционной системе IOS 13.

После получения данного сообщения у пользователя начнет непрерывно перезагружаться устройство. Сейчас разработчики “яблока” стараются устранить проблему и призывают клиентов не открывать подозрительные сообщения.