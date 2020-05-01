Солнечная погода стала причиной массового нарушения самоизоляции крымчанами

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1 мая 2020, 16:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Ялта, набережная, фото: соцсети

Министерство внутренних дел Крыма отмечает большое количество граждан различных возрастных групп, нарушающих самоизоляцию.

На оперативном совещании штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции представитель МВД доложил, что за сутки составлены 307 протоколов по статье 20.6.1

«Видим большое количество», - пояснил он.

Рост нарушающих режим самоизоляции наблюдается уже второй день подряд. Скорее всего причиной тому солнечная безветренная погода, при которой воздух прогрелся до +25 градусов.