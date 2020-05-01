Познер прокомментировал новость о болезни Мишустина

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1 мая 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СтарХит

Владимир Познер. Фото: соцсети

Телеведущий Владимир Познер прокомментировал сообщение о том, что глава российского правительства Михаил Мишустин заразился коронавирусом. Журналист заявил, что если это выдумка, то он с радостью ее поддержит.

Познер заявил, что лично знаком с Мишустиным, и не верит, что тот мог дать согласие на «такой спектакль». Однако телеведущий подчеркнул, что если история действительно выдумана, чтобы напугать россиян и заставить их сидеть дома, то он поддержит это.

«Я бы по этому поводу сказал, ну и черт с ними, пусть гуляют, если бы это угрожало только им… Но я так не могу сказать, потому что они угрожают далеко не только себе... Они угрожают нашей системе здравоохранения, которая захлебнется в случае взрывного роста заболевших, они вынудят врачей решать вопрос, кому дать подышать кислородом, а кому задохнуться и умереть оттого, что не будет достаточного количества ИВЛ», - возмутился журналист.