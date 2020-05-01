До 10 тысяч коек для больных COVID-19 развернут в крупных общественных центрах

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1 мая 2020, 15:55 [ «Аргументы Недели» ]

10 тыс коек для больных COVID-19 развернут в крупных общественных центрах, фото соцсети

Cобянин рассказал о начале подготовительных работ по созданию 10 тысяч коек в крупных общественных центрах и строительстве временных корпусов для долечивания больных COVID-19 в ходе осмотра временного быстровозводимого медицинского корпуса на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

«Помимо высокотехнологичных стационаров, которые давно уже исторически работают в Москве, и значительная их часть переведена на работу с COVID-19, мы, чтобы увеличить их мощность и производительность, количество людей, которым можно оказать помощь возле таких клиник, как Склиф, как Морозовская больница, как Коммунарка, ряд других клиник, создаем вот такие временные госпитали. Он кажется временным, но на самом деле оснащен очень неплохо, выглядит неплохо, специально создан именно как медицинские госпитали», - сказал Сергей Собянин.

Мэр выразил надежду, что эта мера поможет врачам лучше и эффективнее оказывать помощь. Он также рассказал о начале подготовительных работ в крупных общественных центрах.

«Создаем около 10 тыс. коек для этого в этих центрах. Это тоже поможет расширить объемы и возможности работы нашей госпитальной медицинской системы. Не знаю, будем мы вводить их или нет, это покажет время, покажет развитие пандемии. Если понадобится, чтобы у нас было в запасе коечный фонд, мощности медицинской системы которые дают ощущение прочности и гарантии того, что ни один москвич не останется без медицинской помощи», - добавил Сергей Собянин.

При этом мэр поблагодарил присутствующих на встрече врачей за работу и поздравил с праздником.

С праздником, с 1 мая, с днем труда и весны! В этом году такая весна, тем не менее все солидарны, весь город солидарен с вами, с теми, которые стоят на передовой, с врачам, с медсестрами, с младшим обслуживающим медицинским персоналом, со всеми городскими службами, которые каждый день в полном объеме отсрочивают безопасность и эксплуатацию нашего города. Вам низкий поклон от всех горожан за вашу работу, за ваш труд. Вы рискуете жизнью, здоровьем», - заключил Собянин.

Как ранее сообщалось, было принято решение о возможности долечивания пациентов во временных медицинских госпиталях, строящихся при основных клинических учреждениях.

Строительство временных быстровозводимых медицинских корпусов ведется на территории 13 городских стационаров: НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ №1 имени Пирогова, ГКБ №24, ГКБ №15 имени Филатова, ГКБ №40 в Коммунарке, ГКБ имени Юдина, ГКБ №52, ГКБ №67 имени Ворохобова, ИКБ №2, госпиталь для ветеранов войн №3, ГКБ имени Мухина, ГКБ №17, филиал №3 МНПЦ медицинской реабилитации, восстановительной и спортивной медицины.