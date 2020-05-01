«Мы принимаем все ваши условия»,

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1 мая 2020, 15:34 [ «Аргументы Недели» ]

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов вмешался в конфликт Марии Захаровой и Алексея Навального. В течение получаса радиоведущие пытались уговорить официального представителя МИД России на дебаты, на которые она сама же и вызвала оппозиционного политика.



Но все тщетно. Мария только твердила про ложь и обман. Сам Навальный уже давно согласился на абсолютно любой формат и все условия, которые она выберет, но дама стояла на своем и утверждала, что она «не верит уже никому».

Главред радиостанции заверил дипломата, что никаких накладок, цензуры, ведущих - "даже продюсеров и охрану отсюда выгоню"- в студии не будет, "Эхо" только обеспечит техническую связь Захарова-Навальный. Но излишне эмоциональный представитель МИД снова пустилась в описание своих переживаний из-за ситуации, и в итоге отказалась: «Разговор шулерский я с этими людьми не поддерживаю. Будет какой-то обман», - заявила Захарова.

Напомним, в своих социальных сетях, комментируя срыв дебатов, дама написала: «Трус ты, Навальный, конченый, даже в битву с женщиной мужика тянешь»