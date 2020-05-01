«Трус ты, Навальный, конченый», Захарова рассказала почему не будет дебатов, на которые сама же позвала оппонента

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 13:39 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель МИДа Мария Захарова вызвала на дебаты Алексея Навального, и даже время было назначено на сегодня в 17 часов. Но вот с утра она же сообщила, что стороны не смогли договориться об условиях, по которым должен проходить их прямой эфир.

"Меня обложили условиями, которые не достойны обсуждения. Они сказали, что можно будет говорить только на одну тему – тему интервью – и по времени. И только с модератором. Зачем нужен модератор? Чтобы Навальный мог себя обезопасить. И это человек, который говорит о свободе слова. Это была не первая попытка с ним связаться, были постоянные помощники и увиливания. Я тоже не железная", — заявила официальный представитель МИДа каналу «Подъем».

И добавила уже в своем аккаунте: «Трус ты, Навальный, конченый, даже в битку с женщиной мужика тянешь». Сам же оппозиционный политик прокомментировать случившееся совершенно иначе.

«Видимо, Мария получила из Кремля нагоняй и пришлось экстренно сливаться», - комментируют отмен дебатов комментаторы в Сети.

Напомним, неделю назад в интервью Захарова сказала, что «отдыхать за рубежом и вообще летать на самолетах — привилегия богатых людей». Эти слова разошлись в СМИ, но, по словам Захаровой, они были вырваны из контекста. Алексей Навальный зацепился за столь неосторожное высказывание, заявив, что Захарова поддерживает кастовую систему общества. В ответ на это она и вызвала его на дебаты, которых, увы не будет.