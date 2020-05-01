Власти Башкирии ограничили передвижение между городами и районами

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1 мая 2020, 14:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: сайт МВД РФ

В Башкирии вступили в силу поправки в указ главы республики о введении режима повышенной готовности.

В документе, в частности, говорится, что министерству внутренних дел Башкирии поручается «ограничить пропуск служебного и личного транспорта граждан, въезжающих на территорию муниципальных районов и городских округов региона и не зарегистрированных на данных территориях».

Исключения составляют граждане с пропусками, с заявлениями о прерывании режима самоизоляции для поездки «туда-обратно» к садовым, огородным, дачным участкам, а также загородным жилым домам. При этом обязательно при наличии документа, удостоверяющего личность.

Ранее сообщалось, что в Башкирии будут развивать онлайн-обучение в сфере дополнительного образования.