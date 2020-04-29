В Башкирии будут развивать онлайн-обучение в сфере дополнительного образования

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о том, что в республике научились работать дистанционно и назвал это очень полезным опытом.
«Сейчас очень хорошее время для провайдеров и для усиления. материально-технической базы школ», – сказал он.
Хабиров также добавил, что «дистанционный формат будет востребован в сфере допобразования региона».
«Мы точно понимаем, что будем развивать онлайн-обучение в сфере дополнительного образования. В республике очень много сельских населенных пунктов, где нет домов культуры, школ, училищ. Здесь такой формат будет очень эффективен», – добавил глава Башкортостана.
Ранее сообщалось, что Минпросвещения не собирается менять традиционную школу на дистанционное обучение.