В Башкирии будут развивать онлайн-обучение в сфере дополнительного образования

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29 апреля 2020, 07:17 [ «Аргументы Недели» ] Источник: sterlegrad.ru

Фото: соцсети

Глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о том, что в республике научились работать дистанционно и назвал это очень полезным опытом.

«Сейчас очень хорошее время для провайдеров и для усиления. материально-технической базы школ», – сказал он.

Хабиров также добавил, что «дистанционный формат будет востребован в сфере допобразования региона».

«Мы точно понимаем, что будем развивать онлайн-обучение в сфере дополнительного образования. В республике очень много сельских населенных пунктов, где нет домов культуры, школ, училищ. Здесь такой формат будет очень эффективен», – добавил глава Башкортостана.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения не собирается менять традиционную школу на дистанционное обучение.