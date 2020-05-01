В Белгородской области скончался пятый пациент с коронавирусом нового типа

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1 мая 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Риа Новости.

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В Белгородской области женщина 68 лет стала пятым пациентом в регионе, скончавшимся от коронавируса. Об этом сообщил представитель правительства области.

Известно, что жительница проходила лечение в городской больнице №2, в последнее время была подключена к аппарату ИВЛ.

За минувшие сутки число заболевших в регионе выросло на 28 – до 383 человек. На семь возросло число выздоровевших – их теперь 47 пациентов.

Ранее за сутки еще 28 человек выздоровели в Подмосковье после заражения коронавирусом нового типа.