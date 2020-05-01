В Подмосковье число выздоровевших после заражения коронавирусом достигло отметки 458 человек

За минувшие сутки еще 28 человек выздоровели в Подмосковье после заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество вылечившихся в регионе выросло до 458.
Известно, что все пациенты выписаны после получения отрицательного результата на коронавирус COVID-19. Всего в РФ за сутки число зараженных коронавирусной инфекцией возросло на 7933. Количество инфицированных в Российской Федерации достигло отметки 114 431 человек.
Ранее в Тульской области число случаев заболевания коронавирусом за сутки выросло на 82.