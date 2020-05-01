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В Подмосковье число выздоровевших после заражения коронавирусом достигло отметки 458 человек

, 14:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Tass

В Подмосковье число выздоровевших после заражения коронавирусом достигло отметки 458 человек
pixabay.com

За минувшие сутки еще 28 человек выздоровели в Подмосковье после заражения коронавирусом нового типа. Таким образом, общее количество вылечившихся в регионе выросло до 458.

Известно, что все пациенты выписаны после получения отрицательного результата на коронавирус COVID-19. Всего в РФ за сутки число зараженных коронавирусной инфекцией возросло на 7933. Количество инфицированных в Российской Федерации достигло отметки 114 431 человек.

Ранее в Тульской области число случаев заболевания коронавирусом за сутки выросло на 82.

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