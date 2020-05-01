В России будет сформирован реестр организаций детского отдыха для работы в этом году

Аргументы Недели → Общество 13+

1 мая 2020, 14:10 [ «Аргументы Недели» ]

ВДЦ «Океан». Фото: сайт Минпросвещения РФ

Министр просвещения Сергей Кравцов призвал регионы внести лагеря детского отдыха в соответствующие региональные реестры.

Это делается для того, чтобы летняя оздоровительная кампания смогла развернуться в каждом конкретном субъекте полномасштабно в тот момент, когда это позволит эпидемиологическая ситуация на местах.

Именно внесённые в такие перечни организации смогут открыть свои двери в этом году, как только на то будут даны соответствующие разрешения от Роспотребнадзора. Списки таких лагерей опубликованы каждым субъектом на официальных ресурсах.

«С учётом столь длительного нахождения многих детей дома – в изоляции, без нормального, привычного общения со сверстниками, без прогулок и свежего воздуха – им крайне важен полноценный отдых. Причём именно в летний сезон. Мы направили в адрес субъектов свои предварительные рекомендации. Конечно, будем учитывать складывающуюся санитарно-эпидемиологическую ситуацию», – пояснил Кравцов.

В Минпросвещения напомнили, что в конце марта в связи с распространением коронавируса в стране и необходимостью защиты здоровья детей были отменены плановые смены в подведомственных лагерях детского отдыха – «Артек», «Орленок», «Океан» и «Смена». Этому же примеру последовали и региональные органы.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России хочет возобновить практику проведения телевизионных уроков.