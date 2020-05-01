Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Кировской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

В Кировской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом
Фото: Pixabay

В Кировской области по состоянию на утро 1 мая общее число заражений инфекцией нового типа составило 562 случая.

По данным областного Минздрава, за сутки зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса.

В ведомстве уточнили, что все пациенты проходят лечение в инфекционных госпиталях, их состояние «преимущественно удовлетворительное».

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5 450 пациентов, в том числе 625 детей, среди которых нет заразившихся. Общее число выздоровевших составляет 59 человек.

Ранее губернатор Кировской области прокомментировал задержание своего зама.

ДВа

Здоровье

Реаниматолог рассказала, какие пациенты чаще всего оказываются в реанимации с коронавирусом

Реаниматолог рассказала, какие пациенты чаще всего оказываются в реанимации с коронавирусом

Московский врач-реаниматолог рассказала, какие больные с пневмонией или коронавирусом чаще всего попадают в реанимацию. Она отметила, что это могут быть как пожилые люди, так и молодёжь.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью