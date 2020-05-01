В Кировской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

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1 мая 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели» ] Источник: vgorodekirove.ru

Фото: Pixabay

В Кировской области по состоянию на утро 1 мая общее число заражений инфекцией нового типа составило 562 случая.

По данным областного Минздрава, за сутки зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса.

В ведомстве уточнили, что все пациенты проходят лечение в инфекционных госпиталях, их состояние «преимущественно удовлетворительное».

Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5 450 пациентов, в том числе 625 детей, среди которых нет заразившихся. Общее число выздоровевших составляет 59 человек.

Ранее губернатор Кировской области прокомментировал задержание своего зама.