В Кировской области выявили 29 новых случаев заражения коронавирусом

В Кировской области по состоянию на утро 1 мая общее число заражений инфекцией нового типа составило 562 случая.
По данным областного Минздрава, за сутки зарегистрировано 29 новых случаев коронавируса.
В ведомстве уточнили, что все пациенты проходят лечение в инфекционных госпиталях, их состояние «преимущественно удовлетворительное».
Под медицинским наблюдением в домашних условиях находятся 5 450 пациентов, в том числе 625 детей, среди которых нет заразившихся. Общее число выздоровевших составляет 59 человек.
Ранее губернатор Кировской области прокомментировал задержание своего зама.