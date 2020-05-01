Медведев заявил о желании защищать трудовые права граждан

Дмитрий Медведев признался, что хочет защищать трудовые права тех россиян, работодатели которых нарушают ТК РФ в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
«Речь шла и об увольнениях людей, о принуждении их работать в недопустимых в период пандемии условиях, когда не соблюдаются элементарные нормы безопасности. Безусловно, эта работа будет продолжена», - рассказал он о работе с профсоюзами и правозащитниками.
Медведев добавил, что во вторую неделю мая хотел бы лично уделить несколько дней для работы с проблемами россиян. Он понадеялся, что «окончательно свои навыки юриста не утратил», а потому сможет дать несколько разумных рекомендаций.