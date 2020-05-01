Медведев заявил о желании защищать трудовые права граждан

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1 мая 2020, 13:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Дмитрий Медведев. Фото: соцсети

Дмитрий Медведев признался, что хочет защищать трудовые права тех россиян, работодатели которых нарушают ТК РФ в условиях ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

«Речь шла и об увольнениях людей, о принуждении их работать в недопустимых в период пандемии условиях, когда не соблюдаются элементарные нормы безопасности. Безусловно, эта работа будет продолжена», - рассказал он о работе с профсоюзами и правозащитниками.

Медведев добавил, что во вторую неделю мая хотел бы лично уделить несколько дней для работы с проблемами россиян. Он понадеялся, что «окончательно свои навыки юриста не утратил», а потому сможет дать несколько разумных рекомендаций.