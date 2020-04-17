Медведев рассказал, как может измениться представление о демократии после пандемии

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17 апреля 2020, 18:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Пандемия коронавируса приведет к изменениям понимания демократии во всем мире, считает Дмитрий Медведев. «Вне всякого сомнения демократия останется, но это будет демократия, которая уже прошла испытание на прочность пандемией», - заявил зампред Совбеза.

Медведев отметил, что после коронавируса изменится не только мироустройство, но и представление людей о демократии. «Это не застывшее целое, не что-то раз и навсегда данное, это не только классические каноны, это некое развитие», - сказал он. Политик добавил, что людям придется заново переосмыслить мир после коронавируса.

Ранее Медведев ответил критикующим Россию за помощь другим государствам.