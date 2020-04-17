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Медведев прокомментировал обвинения России в корысти

, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Медведев прокомментировал обвинения России в корысти
Фото: соцсети

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев ответил всем тем, кто критикует Россию за помощь другим странам в борьбе с коронавирусом и ищет в действиях РФ корыстные мотивы.

Медведев заявил, что действия России не направлены на ослабление или снятие санкций или получение каких-либо преимуществ. Он отметил, что государство уже научилось жить при санкциях, и любая помощь проходит исключительно на гуманитарных началах.

«Это в чистом виде гуманитарная помощь. А тот, кто говорит другое, ну тот просто ведет себя нечестно, пытается достичь своих политических целей или беззастенчиво врет», - заявил Медведев.

АБ

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