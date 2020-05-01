В РПЦ рассказали о скандальной мозаике для главного храма Минобороны

Настоятель главного храма Вооруженных сил РФ епископ Клинский Стефан раскрыл подробности о скандальной мозаике с изображением российских политиков и чиновников, которой планировалось украсить главный храм Минобороны.
«Эта мозаика никогда не находилась в главном храме Вооруженных сил. Ее изготавливали в мастерской, и принято решение отказаться от выставления именно этой части мозаики в храме», - сказал епископ.
Он заявил, что сейчас мастера переделывают панно и готовят новый сюжет. Священнослужитель отметил, что пока не знает, о чем будет новая мозаика.
Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин высказался против такого украшения храма.